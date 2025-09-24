Netanyahu lamenta la "rendición" de algunos líderes ante el terrorismo e insiste en que no habrá Estado palestino

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lamentado este miércoles la "rendición" de algunos líderes internacionales ante el terrorismo y ha insistido en que no habrá un Estado palestino en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Netanyahu, que ha publicado un comunicado a través de su oficina, no se ha referido a ningún país en concreto. Sus palabras se producen después de que numerosos líderes hayan condenado ante la Asamblea General de la ONU la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Es el caso del Rey Felipe VI, que ha implorado desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

A su juicio, se trata de "actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que representa" la ONU, "repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", si bien no ha llegado a usar el término genocidio que sí emplea ya el Gobierno español.

Un total de once países se han sumado en los últimos días al reconocimiento oficial del Estado palestino, incluidos Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco, San Marino, quienes lo hicieron el lunes desde Nueva York durante la conferencia para la solución de dos Estados.

A día de hoy, más de tres cuartas partes de los 193 Estados miembro de la ONU reconocen ya a Palestina como Estado. El respaldo supera los 150 países y se ha reforzado en septiembre de 2025 con la adhesión de gobiernos europeos y occidentales, lo que supone un salto cualitativo en el plano diplomático.

El reconocimiento es un gesto político que implica aceptar a Palestina como Estado independiente, con soberanía y derecho a la autodeterminación. Sin embargo, no garantiza su admisión automática en Naciones Unidas ni conlleva cambios inmediatos sobre el terreno, donde Israel mantiene el control sobre Gaza y Cisjordania.