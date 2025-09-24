Ascienden a más de 65.400 los palestinos muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel en Gaza

Palestinos en el Hospital Al Ahli junto a varios muertos por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes denuncian más de 35 muertos y 175 heridos por el último día de ataques por parte de las tropas israelíes

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas palestinas a causa de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado los umbrales de los 65.400 muertos y los 167.000 heridos, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.419 mártires y 167.160 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram, donde ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 37 muertos y 175 heridos por los ataques israelíes.

En este sentido, ha subrayado que entre las víctimas del último día figuran cinco muertos y 20 heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.531 los muertos y a 18.531 los heridos en estos incidentes.

Sin embargo, ha destacado que las cifras de víctimas no son completas debido a que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas" en medio de la ofensiva, ahora recrudecida con un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte) para intentar tomar el control de la localidad.