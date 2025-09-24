Ascienden a más de 65.400 los palestinos muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel en Gaza

Palestinos en el Hospital Al Ahli junto a varios muertos por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza
Palestinos en el Hospital Al Ahli junto a varios muertos por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy
Actualizado: miércoles, 24 septiembre 2025 12:20

Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Oriente Próximo

Las autoridades gazatíes denuncian más de 35 muertos y 175 heridos por el último día de ataques por parte de las tropas israelíes

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas palestinas a causa de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado los umbrales de los 65.400 muertos y los 167.000 heridos, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.419 mártires y 167.160 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram, donde ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 37 muertos y 175 heridos por los ataques israelíes.

En este sentido, ha subrayado que entre las víctimas del último día figuran cinco muertos y 20 heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.531 los muertos y a 18.531 los heridos en estos incidentes.

Sin embargo, ha destacado que las cifras de víctimas no son completas debido a que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas" en medio de la ofensiva, ahora recrudecida con un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte) para intentar tomar el control de la localidad.

