Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabe

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá más tarde su administración, en manos ahora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.

"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (su gobierno) a un gobierno civil (sin la milicia islamista)", ha resaltado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En este sentido, ha insistido en que Israel no quiere anexionarse el enclave, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", ha argüido ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del Ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave.