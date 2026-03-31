Netanyahu presume de haber asestado "diez plagas" a Irán y sus aliados en Oriente Próximo

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que su país ha asestado "diez plagas" a Irán y a sus aliados en Oriente Próximo y, por tanto, que ya no representan "una amenaza existencial" para Israel.

El dirigente ha celebrado que el Ejército israelí ha infligido "cinco plagas" al país centroasiático, en un discurso realizado en hebreo en el que ha aludido de este modo a la festividad de la Pascua judía, que comienza en la noche de este miércoles.

Estos cinco golpes son, según ha citado, ataques contra su programa nuclear, contra sus misiles balísticos, la infraestructura del régimen iraní, sus fuerzas de seguridad y sus altos mandos, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día de ofensiva, el pasado 28 de febrero.

La mitad de las "plagas" asestadas por Israel han sido contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, los rebeldes hutíes de Yemen, milicias palestinas en Cisjordania y el régimen de Bashar al Assad, en Siria, derrocado a finales de 2024 por una ofensiva liderada por el actual presidente del país, Ahmed al Shara.

Estas diez "hazañas" incluyen además la creación de "zonas de seguridad" en Gaza, Siria y Líbano. Este mismo martes, el ministro de Defensa israelí,Israel Katz, ha desvelado planes para "destruir todas las casas" en aldeas libanesas próximas a la frontera, impidiendo el regreso de los 600.000 libaneses desplazados desde esta zona.

En un vídeo difundido en redes sociales, Netanyahu ha destacado que la inversión de "un billón de dólares" de Irán en misiles balísticos, armas nucleares y apoyo a grupos armados en otros países de la región "se ha ido por el desagüe".

El dirigente del Ejecutivo israelí, que ha reconocido que la guerra no ha terminado, ha defendido que se ha producido un "giro estratégico" en relación con Irán, afirmando que es Israel quien está "estrangulando" al país asiático y reiterando que mientras el régimen iraní está "más débil que nunca" Israel está "más fuerte que nunca".

Por último, en un último mensaje dirigido a la prensa y a la oposición, Netanyahu les ha pedido que "levanten la moral de nuestro bando, no la del enemigo".

De hecho, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha salido al paso tras las declaraciones del primer ministro, asegurando que "quien no cumple con su papel, una y otra vez, es el propio Netanyahu". "Netanyahu es incapaz de alcanzar una solución estratégica", ha agregado, al tiempo que hay que señalado que "ha llegado el momento de reconocer que simplemente es incapaz".

"Netanyahu pronunció esta noche su arrogante discurso por enésima vez, diciendo: 'Yo cambié Oriente Próximo'. Lo único que cambió fue la sociedad israelí. Nos desmanteló desde dentro. Anteayer por la noche, una coalición de corruptos y evasores de impuestos intentó robar 800 millones de shekels a los ciudadanos de Israel", ha declarado en un discurso en vídeo publicado en sus redes sociales tras la aprobación de un proyecto legislativo que exime a los estudiantes de yeshivá del servicio militar en un medio de la escasez de personal en el Ejército israelí.

"En vísperas de la Pascua judía, es hora de pasar de la esclavitud a la libertad, y reemplazar a este terrible gobierno", ha manifestado.