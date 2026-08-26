Netanyahu promete seguir expandiendo los asentamientos en Cisjordania de cara a "una gran oleada migratoria"

Archivo - Un edificio en construcción en el asentamiento de Givat Zeev - LV YINGXU / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido seguir expandiendo los asentamientos en Cisjordania a pesar de las críticas internacionales y ha adelantado que estos trabajos son llevados a cabo de cara a "una gran oleada migratoria" hacia los Territorios Palestinos Ocupados.

Netanyahu ha indicado durante un acto con colonos en Jerusalén que la expansión de los asentamientos es "un logro del Gobierno", antes de destacar que las autoridades han llevado a cabo "tremendos esfuerzos para materializar la visión de generaciones anteriores", según una transcripción de sus palabras publicada por su oficina.

"No podemos ignorar los números: 104 comunidades establecidas y formalizadas, junto a 160 granjas. Hay más en camino", ha sostenido, al tiempo que ha ensalzado el papel que juegan los propios colonos en estas labores para "materializar la visión de la Tierra de Israel".

"Muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mundo entienden a día de hoy que esta es nuestra tierra, y que no hay otra", ha recalcado Netanyahu, quien ha destacado que los colonos "sientan los pilares para una gran oleada migratoria que llegará", sin más detalles al respecto.

En este sentido, ha mostrado su orgullo por ver sobre un mapa los "puntos" que representan los asentamientos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. "Cuando veo el mapa veo puntos, puntos, puntos, cubriéndolo todo. Sé que no solo garantizamos nuestra existencia en el presente, sino la existencia del pueblo de Israel en el futuro", ha argüido.

"Parte se hizo durante la Administración estadounidense previa --encabezada por el demócrata Joe Biden--, y parte durante la actual Administración en Estados Unidos. No es fácil. Nunca es fácil", ha dicho. "La Tierra de Israel se adquiere a través del sufrimiento. A veces son sonrisas, otras, con disputas, pero es adquirida".

"No nos rendimos. Tenemos una misión. Esta es nuestra tierra, y seguirá siendo nuestra", ha afirmado Netanyahu, quien en la actualidad encabeza un gobierno de coalición con partidos ultraderechistas y ultraortodoxos y quien aspirará a un nuevo mandato en las elecciones parlamentarias convocadas para el 27 de octubre.

Las palabras del primer ministro de Israel llegan tras las críticas internacionales a los planes de Israel para expandir los asentamientos en el bloque E1 y al aumento de los ataques por parte de colonos contra palestinos.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.

CONDENA DE HAMÁS

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este mismo miércoles los planes de Israel para expandir los asentamientos en Cisjordania y ha remarcado que este paso "representa una nueva escalada en la política fascista de asentamientos, destinada a tragar y robar más tierra palestina e imponer una realidad de anexión y desplazamiento forzoso".

"Advertimos sobre el aumento de las operaciones de confiscación de tierras, el despoblamiento diario de nuevas zonas en Cisjordania, la privación de los bienes básicos, la interrupción de las comunicaciones y la transformación de estas zonas en enclaves aislados", ha apuntado el grupo islamista palestino, según ha recogido el diario 'Filastin'.

Por ello, ha reseñado que "todos estos proyectos de asentamiento no otorgarán a la ocupación ningún derecho ni soberanía sobre la tierra, ni le brindarán seguridad ni estabilidad", al tiempo que ha ahondado en que los planes de Israel "serán hechos añicos por la perseverancia y resiliencia del pueblo palestino".

"Nuestro pueblo, que ha hecho frente a décadas de ocupación y agresión, no renunciará a su tierra, y los crímenes y la brutalidad de la ocupación no lograrán arrancarlos de ella ni doblegar su voluntad", ha señalado Hamás, que ha pedido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades" y "no se contente con limitarse a condenar esta brutal expansión de los asentamientos".

Hamás ha puntualizado que la comunidad internacional "debe trabajar para hacer que la ocupación rinda cuentas, detenga sus proyectos de asentamiento y cumpla las leyes y resoluciones internacionales", antes de reclamar a los palestinos de Cisjordania que "refuercen todas las formas de resistencia y activen medios de confrontación" para hacer frente a las acciones de Israel.