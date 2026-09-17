Netanyahu reitera su intención de "ajustar cuentas" con los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este jueves su intención de "ajustar cuentas" con los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha recalcado que "nadie es inmune", antes de subrayar que las fuerzas israelíes también "derrotarán al régimen iraní" y "harán caer" al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Estamos ajustando cuentas con los asesinos que mataron a nuestro pueblo, a nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestros hijos el 7 de octubre (de 2023)", ha indicado. "Estamos ajustando cuentas con lo que aún quedan. No son mucho, porque nos estamos encargando de ellos", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina en redes sociales.

Así, ha recalcado que "nadie es inmune" y que las tropas israelíes "los alcanzarán a todos", al tiempo que ha hecho hincapié en que los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no tienen lugares seguros dentro de la Franja de Gaza.

"El enemigo no está quieto y las cosas cambian. El deseo de Irán y sus representantes de destruir el Estado de Israel no ha desaparecido; simplemente se ha debilitado", ha explicado Netanyahu, quien ha recalcado que las capacidades de Teherán se vieron "gravemente mermadas" por la ofensiva conjunta lanzada en febrero junto a Estados Unidos.

"Hemos realizado la mayor parte del trabajo, pero aún queda labor por completar, y la completaremos", ha destacado. "Eliminaremos a Hamás y, ante todo, derrotaremos al régimen de Irán. Lo derribaremos. Caerá. También nos ocuparemos de Hezbolá, y este también caerá", ha apostillado el primer ministro de Israel.