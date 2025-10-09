Netanyahu se reúne con los dos enviados de Trump antes del comienzo de la reunión para aprobar el plan de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente, Jared Kushner - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reunido este jueves con el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, poco antes de que comience la reunión del gabinete en el que el Gobierno tiene previsto aprobar el acuerdo para la Franja de Gaza.

Al encuentro ha asistido también el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, según ha confirmado en redes sociales la oficina del primer ministro, que ha publicado una fotografía de la reunión celebrada en Jerusalén.

La votación del gabinete israelí, que todavía no ha empezado, se ha retrasado más de tres horas debido a las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre la liberación de presos palestinos convictos durante una reunión previa con altos mandos de la Inteligencia israelí.

De hecho, Ben Gvir ha confirmado a través de un mensaje en sus redes sociales que va a votar en contra junto con los ministros de su partido, Otzma Yehudit, ya que la liberación de "miles de terroristas" es un "precio insoportable a pagar".

"En las conversaciones que he mantenido con el primer ministro en los últimos días, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás siga gobernando en Gaza. Esto es una clara línea roja. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así sea", ha indicado.