Netanyahu señala al exministro Gallant y al exjefe de Inteligencia por infravalorar a Hamás antes del 7-O

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado al exministro de Defensa Yoav Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, según las transcripciones parciales de reuniones recogidas en un extenso documento de respuestas al interventor estatal, Matanyahu Englman, y difundido en la madrugada de este viernes por su oficina.

El documento, escrito íntegramente en hebreo, incluye declaraciones emitidas durante una reunión con el propio primer ministro diez días antes de los ataques que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial. Entonces, un representante de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que Hamás buscaba "una escalada", mientras que el entonces jefe del Shin Bet afirmó que la milicia deseaba "evitar una ronda de combates", según el texto compartido por la oficina de Netanyahu y recogido por el diario 'Times of Israel'.

En el encuentro, el entonces ministro de Defensa Gallant manifestaba una opinión similar a la de Bar y proponía perseguir un acuerdo a largo plazo con Hamás. El texto recoge también un resumen de otra reunión en la que el entonces jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, afirmó "creer que es posible crear una dirección positiva (en las relaciones) con Hamás" con incentivos económicos.

Por contra, Netanyahu, que despidió tanto al jefe de la Inteligencia como al responsable de Defensa durante la ofensiva contra la Franja de Gaza, defendía en aquella época emprender operaciones para asesinar a los líderes de la milicia palestina, según la selección presentada en el informe publicado.

El dirigente israelí ha centrado su acusación en Ronen Bar, de quien recoge declaraciones un día antes del 7 de octubre en las que afirma que se ha recuperado la tranquilidad en la frontera de Gaza y que se puede alcanzar un "acuerdo más profundo" con Hamás.

Asimismo, el texto presentado por Netanyahu afirma que el Shin Bet que dirigía Bar le envió a su secretario militar, Avi Gil, un resumen de una reunión celebrada también con anterioridad al 7 de octubre, en la que el servicio de Inteligencia estimaba como bajas las probabilidades de un conflicto a gran escala con Hamás, defendiendo en consecuencia que las acciones israelíes debían centrarse en detener cualquier ataque y no en nada que pudiera conducir a un error de cálculo y a una guerra con la milicia palestina.

La oficina del primer ministro ha difundido este documento horas después de que Netanyahu haya declarado ante la Comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí que durante los ataques del 7 de octubre de 2023 se produjeron "errores de Inteligencia", aunque ha descartado que hubiera acto de "traición" alguna por parte de los servicios secretos israelíes.

De igual manera que en el documento difundido en las últimas horas, Netanyahu ha asegurado haberse topado con la oposición del 'establishment' militar frente a su propia insistencia en matar a los líderes de Hamás, un objetivo que en la comparecencia remontó hasta doce años atrás.

En dicha intervención, Netanyahu ha acusado a Bar de falsificar documentos. El exjefe de la Inteligencia, que dimitió el año pasado después de que el mandatario intentara destituirlo en una disputa que acabó en el Tribunal Supremo, ha defendido sin embargo que no fue despedido por cuestiones profesionales sino por la supuesta "falta de lealtad" exigida por el propio primer ministro, que le pedía una "obediencia total" frente a los tribunales en caso de que se produjera una crisis constitucional.

Netanyahu ha visto cumplir sus objetivos, acabando con los presidentes del buró político de Hamás Ismail Haniye, en Teherán, y Yahya Sinwar, en Rafá, en el sur de la Franja, además de otros líderes de menor rango. En total, las operaciones israelíes contra el enclave palestino tras el 7 de octubre de 2023 se han saldado con 71.851 muertos y 171.626 heridos, según las autoridades gazatíes.