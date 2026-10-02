Netanyahu señala la "radicalización islamista" del piloto del vuelo de Flydubai: "La imagen se aclara"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ahondado este viernes en la tesis del ataque terrorista en el incidente del vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, tras señalar la "radicalización islamista" del copiloto, asegurando que poco a poco se va aclarando la naturaleza del altercado.

"Con el paso del tiempo, la imagen se aclara: el perpetrador experimentó una radicalización islamista. Vino a estrellar el avión con sus pasajeros a bordo", ha señalado el dirigente israelí en un video publicado en redes sociales en referencia al piloto omaní, sospechoso de haber intentado siniestrar la aeronave, en la que viajaban 174 pasajeros, en su mayoría israelíes.

De todos modos, Netanyahu ha subrayado que Israel se encuentra investigando el caso para tratar de esclarecer la naturaleza del altercado y si el piloto "fue enviado" por algún actor. "Quien lo haya enviado pagará un precio muy alto", ha advertido.

Este jueves el primer ministro israelí ya apuntó en esta dirección, tras indicar que el copiloto del vuelo desviado el miércoles a Arabia Saudí "fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical" y recalcó que el piloto era "un suicida".

Este viernes, el capitán del vuelo ha asegurado que fue agredido por el copiloto y que logró abrir la puerta de la cabina para que pasajeros y miembros de la tripulación pudieran acceder, en un intento por impedir que el avión se estrellara.

Por su lado, Arabia Saudí ha confirmado un "altercado en el que el copiloto atacó al capitán" del vuelo de Flydubai, siendo ambos trasladados durante la jornada a Emiratos Árabes Unidos, país que ha dicho que conducirá la investigación para dilucidar si hay posibles "lazos con actividad terrorista".

El Ministerio de Exteriores emiratí señaló que sus autoridades judiciales "tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación aplicable", ya que la aeronave está registrada en EAU y "enarbola su bandera".