Netanyahu suspende una reunión del Likud por "motivos de seguridad" a un día de las elecciones

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha suspendido este lunes una reunión de su partido, Likud, alegando "motivos de seguridad" a tan solo un día de que se celebren las elecciones parlamentarias, que llegan en un momento de profunda crisis y polarización de la sociedad israelí.

El encuentro, con el que Netanyahu buscaba movilizar a los diputados del Likud de cara a los comicios, ha sido cancelada poco antes de la hora prevista para su inicio, según informaciones recogidas por la cadena israelí Canal 12.

El mandatario sigue presionando para poner sobra la mesa una renovada campaña militar contra Irán y ha ordenado a las Fuerzas Armadas israelíes la puesta en marcha de una operación tras el ataque que tuvo lugar la semana pasada cerca de Hebrón, en Cisjordania, donde murieron dos militares y tres resultaron heridos tras un ataque que se saldó con dos supuestos atacantes abatidos a manos del Ejército.

La oposición a Netanyahu sigue insistiendo en que Israel se juega su identidad como Estado judío, democrático y liberal en las elecciones de este martes a medida que el país se fractura en dos grandes bloques que representan a quienes apuestan por una visión nacionalista y religiosa frente a los que reivindican los valores sobre los que fue creado el Estado de Israel.