Nicaragüa rompe relaciones diplomáticas con Italia por tachar a su gobierno de "extremista"

Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Mauro Scrobogna

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Italia, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya tildado de "extremista" al país centroamericano por negarse a extraditar a Alessio Casimirri, condenado en Roma por su papel en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978.

"Como contundente expresión de nuestra soberanía y dignidad Nacional, estamos informando al Gobierno de Italia y en particular, al canciller Antonio Tajani, que rompemos toda relación diplomática con el Gobierno de Italia", ha indicado el en un comunicado el Ministerio de Exteriores nicaragüense.

La Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tomado esta decisión aduciendo "las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones" de Tajani, al que acusa de haber "insultado fuera de todas las normas del respeto (...) con arrogancia europea, al pueblo y Gobierno de Nicargua".

La cartera diplomática nicaragüense, que ha evocado el "vínculo histórico" del país centroamericano con Italia, ha lamentado ahora lo que ha calificado de "situación innoble" y "agresión".

El anuncio llega después de que el titular de Exteriores italiano haya calificado este miércoles al régimen de Ortega y Murillo de "extremista" durante un evento en Madrid en el que reclamó la extradición de Alessio Casimirri, de 74 años, condenado por la Justicia italiana a seis cadenas perpetuas por su participación, entre otros delitos, con el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro y líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro.

"No compartimos nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, país que da protección a peligrosos terroristas de la Brigadas Roja como Alessio Casimirri", declaró durante un encuentro que reunió en la capital española a dirigentes iberoamericanos y representantes del Partido Popular Europeo.

"Este señor vive en libertad en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros", señaló sobre Casimirri, quien tiene la nacionalidad nicaragüense y reside en el país centroamericano desde 1983, tras huir de Italia.