Níger convoca a la representante de la UE por la "injerencia" del bloque tras una resolución crítica con Niamey

MADRID 13 Mar.

Las autoridades de Níger han convocado a la representante interina de la Unión Europea (UE) en Niamey para protestar por la "injerencia" del bloque en los asuntos del país tras la resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo condenando la detención "arbitraria" del expresidente Mohamed Bazoum, derrocado en el golpe de Estado de 2023.

El Ministerio de Exteriores nigerino ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que la encargada de la UE, Nicoletta Avella, ha sido convocada para entregarle "una carta oficial de protesta" para "condenar firmemente la injerencia de la UE en los asuntos internos de Níger".

"El Gobierno nigerino denuncia esta actitud paternalista y condescendiente por parte de la UE, al tiempo que expresa su determinación a la hora de no aceptar ninguna imposición, allá de donde venga", ha zanjado la cartera, sin que el bloque haya reaccionado a la decisión de Niamey.

La moción de la Eurocámara, que salió adelante con 524 votos a favor, dos en contra y 29 abstenciones, carga contra "la represión de los actores políticos, los periodistas y la sociedad civil en Níger" desde que la junta militar tomó el poder y pide la liberación inmediata de Bazoum y de todos los detenidos desde la citada asonada.

Así, los eurodiputados subrayan que la situación humanitaria y de seguridad en el país se ha "deteriorado significativamente" desde entonces, citando un aumento del tráfico de personas y armas, así como de los flujos migratorios irregulares a través del Sahel, al tiempo que expresan su "profunda preocupación" por la intención anunciada de Níger de retirarse del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Por otra parte, apuntan a "un preocupante retroceso de la democracia" y los Derechos Humanos en el Sahel y pide "el restablecimiento del orden democrático, incluida la rehabilitación de los partidos políticos y la organización de elecciones libres y justas".