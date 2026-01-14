Níger "neutraliza" a más de 50 supuestos terroristas en operaciones a orillas del río Níger

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han anunciado la "neutralización" de más de 50 presuntos terroristas en el marco de una operación lanzada hace una semana en una zona situada a orillas del río Níger, llamada 'Borkono' y destinada a combatir la presencia de yihadistas ante el repunte de los ataques y la inseguridad en la zona.

El Centro Integrado de Coordinación de Operaciones del Ejército nigerino ha afirmado que "más de 50 terroristas han sido neutralizados, muchos de ellos en refugios que han sido destruidos", antes de afirmar que los militares han incautado "medios logísticos usados por grupos armados".

"Numerosos campamentos terroristas han sido localizados y destruidos. Cientos de cabezas de ganado robado han sido recuperadas y entregadas a las autoridades competentes para su restauración a sus propietarios", ha dicho, según ha recogido el diario oficial nigerino 'Le Sahel'.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la operación continúa, en línea con las órdenes dadas, hasta el retorno completo de la seguridad y la estabilidad en la zona", en la que se han llevado a cabo bombardeos en apoyo a las operaciones terrestres contra los grupos yihadistas.

Por otra parte, ha manifestado que otros 20 supuestos terroristas han muerto en otras operaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas en otras partes del país, con cerca de 45 detenidos, si bien en este caso no ha especificado dónde tuvieron lugar.

El país hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Sahel. Asimismo, la región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).