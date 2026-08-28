Nigeria anuncia la "neutralización" de más de 20 supuestos miembros de Boko Haram y Estado Islámico

Archivo - Un soldado en Nigeria - XINHUA/WALE SALAU - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este viernes la "neutralización" de más de 20 supuestos miembros de los grupos yihadistas Boko Haram y Estado Islámico en el marco de una "gran ofensiva" en el estado de Adamawa, situado en el noreste del país africano.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación fue lanzada "a partir de información creíble de Inteligencia" y ha resaltado que las tropas "penetraron con éxito en el bastión terrorista y lanzaron un bombardeo de precisión contra su campamento".

"Durante la operación, las tropas lograron cercar el campamento terrorista y se enfrentaron a los terroristas en dos ocasiones", ha señalado, antes de especificar que "tras intensos combates, más de 21 terroristas fueron neutralizados, mientras que otros lograron escapar con heridas de bala".

Así, ha asegurado que sus tropas "desmantelaron por completo el campamento terrorista y destruyeron su estructura logística, reduciendo aún más la capacidad operativa de los terroristas en la zona", al tiempo que ha argumentado que la operación es parte de los esfuerzos para secuestrar a civiles secuestrados por los yihadistas.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.