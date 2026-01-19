Nigeria "elimina" a más de 40 supuestos terroristas en una serie de ataques en el noreste del país

Archivo - Militares del Ejército de Nigeria en el norte del país. - FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Aérea de Nigeria ha informado este lunes de que ha logrado "eliminar" a más de 40 supuestos terroristas en una serie de ataques aéreos perpetrados contra zonas del estado de Borno, situado en el noreste del país africano.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Commodore Ehimen Ejodame, ha indicado que estos ataques "de precisión" se llevaron a cabo los días 15 y 16 de enero, y ha explicado que gracias a ellos se han podido frustrar varios ataques contra comunidades de la zona, según informaciones recogidas por la cadena Channels TV.

Asimismo, ha señalado que estas operaciones fueron llevadas a cabo con la ayuda de aeronaves de la Fuerza Aérea tras obtener información "creíble" de Inteligencia sobre movimientos terroristas que operan en la región e "inminentes amenazas" contra comunidades cercanas.

"Los análisis realizados 'a posteriori' han confirmado que ya no existen amenazas y se ha podido constatar un descenso de la presencia terrorista y una vuelta a una calma relativa", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "algunos de los elementos que trataron de huir de la zona fueron perseguidos y neutralizados".

Además, ha asegurado a los nigerianos que existen medidas de presión "continuadas" sobre "elementos terroristas" a medida que las Fuerzas Armadas de Nigeria "siguen mermando sus capacidades".