Noboa acusa a Petro de impulsar una supuesta "incursión" de guerrilleros colombianos en Ecuador

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado este miércoles a su par en Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una presunta "incursión" de guerrilleros colombianos por la frontera norte que comparten ambas naciones.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro", ha indicado el mandatario ecuatoriano en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha advertido que Quito cuidará de su "frontera" y "población".

A renglón seguido y en plenas tensiones entre ambos mandatarios latinoamericanos, Noboa ha instado a su homólogo colombiano a dedicarse a "mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos".

Por su parte, el inquilino de la Casa de Nariño ha respondido minutos después a las palabras del jefe del Ejecutivo de su país vecino pidiéndole que "deje de creer mentiras", al tiempo que ha aludido a la idea de un encuentro en el que tratar de construir la paz de los territorios fronterizos.

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", ha espetado Petro, también en un mensaje en redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril Petro anunció la interposición de una demanda penal contra Noboa, después de que este último cuestionara en una entrevista la supuesta reunión del presidente colombiano con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", explicó entonces el dirigente colombiano asegurando no conocer "al tal Fito ni a sus amigos".