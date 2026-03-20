Noboa sobre la crisis con Petro: "en un mes me saldrán con un cuento más"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tildado este viernes de "cuento" la última crisis diplomática con las autoridades de Colombia por los bombardeos efectuados sobre posiciones de grupos criminales, en la frontera de ambos países.

"Yo creo que, haya disculpas, no haya disculpas, en un mes me saldrán con un cuento más", ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Centro, en la que ha achacado la disputa con Bogotá a que "están en época de elecciones allá y también están teniendo ciertos problemas en su misma campaña".

El mandatario ha señalado que el Gobierno de Gustavo Petro también está siendo presionado por la industria colombiana después de las consecuencia de la guerra arancelaria que mantienen desde las últimas semanas. "Si se compara con el año pasado, nuestra balanza comercial del 1 de febrero al 15 de marzo fue negativa (en) 108 millones de dólares (93 millones de euros)", ha apuntado.

Sus declaraciones llegan a pocos días de que ambos gobiernos se reúnan los próximos 23 y 24 de marzo en Lima, capital de Perú, precisamente para abordar esta crisis, en un evento auspiciado por la Comunidad Andina.

La disputa diplomática entre ambos países está relacionada no solo con la seguridad fronteriza, sino también con una guerra arancelaria, que el presidente Noboa, lanzó entre reproches a su par colombiano por no hacer supuestamente lo suficiente para combatir el crimen organizado.

Ecuador ha confirmado que ha estado bombardeando posiciones de los grupos criminales, que define como sobre todo colombianos, pero reiterando que siempre dentro de los límites de su frontera, si bien ha acusado al país vecino de no hacer lo suficiente para evitar que se mueven con libertad de un lado a otro.

En vísperas de esta cita, el miércoles los ministros de Defensa de ambos países acordaron formar una comisión conjunta para investigar lo ocurrido en la frontera.