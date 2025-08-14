Noboa envía al Constitucional varias preguntas del referéndum previsto para finales de año

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado al Tribunal Constitucional varias preguntas del referéndum que está previsto que se realice a finales de año, un día después de que liderara una marcha para protestar contra la supuesta intromisión de los jueces de dicha corte en las decisiones políticas del Gobierno.

Noboa ha pedido al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre cómo tramitar la modificación de la Constitución en cuatro temas: la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a jueces del mencionado tribunal.

Cabe mencionar que dos de los temas incluidos en la propuesta inicial --eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras y quitar la financiación estatal a partidos políticos-- ya fueron aprobada por la Asamblea Nacional y están en manos del tribunal.

Sin embargo, por ahora queda fuera del paquete enviado al Constitucional la autorización del funcionamiento de los casinos y casas de juego en el país latinoamericano, según ha informado el diario 'Primicias'.

La petición entregada con las preguntas llegan en un contexto de disputa entre Noboa y el organismo tras la suspensión de varios artículos de tres leyes. Así, tiene lugar tras la marcha que encabezó el propio Noboa hacia su sede en Quito, para la que convocó a miles de sus simpatizantes.