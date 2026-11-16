Noruega ordena la expulsión "inmediata" de su territorio de atletas rusos y bielorrusos

Archivo - Bandera de Noruega - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha ordenado este lunes la expulsión inmediata de los atletas procedentes de Rusia y Bielorrusia, así como a sus respectivos equipos de apoyo, así como la denegación de los visados para aquellos solicitantes de los dos países que pretendan viajar a territorio noruego para participar en competiciones deportivas, una medida en respuesta a la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Justicia y Protección Civil ha dado instrucción a las direcciones generales de Inmigración y de Policía para que expulsen de territorio noruego a deportistas profesionales rusos y bielorrusos que compitan bajo bandera de dichos países, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia noruega de noticias NTB.

De acuerdo a estas fuentes, la medida entra en vigor de inmediato, por lo que se verán afectadas las solicitudes de visado que aún no se hayan resuelto.

El Ejecutivo noruego ya avanzó esta medida el pasado viernes,si bien no precisó un plazo para ello. "Mientras Rusia continúa su brutal guerra de agresión, el Gobierno no desea que atletas profesionales ni personal de apoyo rusos y bielorrusos vengan a Noruega a participar en competiciones deportivas internacionales", señaló en un comunicado la ministra de Cultura e Igualdad, Lubna Jaffery.

Así, afeó que "recientemente, el Comité Olímpico Internacional (COI) y varias federaciones internacionales han abierto la puerta a la participación de atletas rusos y bielorrusos", un cambio respecto a la postura de febrero de 2022, al inicio de la invasión rusa de Ucrania.