Una nueva ola de ataques de las ADF deja más de 30 muertos en pleno brote de ébola en el norte de RDC

Archivo - Imagen de archivo de un militar congoleño tras un ataque de las milicias ADF en Kivu Norte - Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 32 civiles han muerto desde el miércoles al viernes de esta semana en el norte de República Democrática del Congo a manos de las milicias yihadistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), extensión de Estado Islámico en el país africano, tras su última ola de ataques en su bastión de la provincia de Ituri, también epicentro de un brote de ébola que ha dejado ya casi 1.300 muertos.

Organizaciones de la sociedad civil congoleña han informado a la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi, que las víctimas han sido identifciadas tras dos ataques de las ADF en las localidades de Njiapanda-Bela y Lukaya, territorio de Mambasa, donde han sido asesinados respectivamente 25 y siete civiles.

Las asociaciones locales avisan que patrullas de las ADF se dirigen ahora hacia Makumo, lo que ha provocado un nuevo éxodo de población y, dentro de la emergencia por ébola, posibles contagiados indetectables por los precarios protocolos de control en Ituri, donde la violencia está dificultando enormemente las tareas de contención del brote.

Los actores de la sociedad civil del territorio de Mambasa recuerdan que, solo desde marzo de este año, las ADF han asesinado a más de un centenar de civiles en ataques contra más de 20 poblaciones de la zona.