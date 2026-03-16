Una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano se salda con al menos 10 muertos y 13 heridos

Impacto de ataques israelíes en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y otras trece han resultado heridas este domingo en una nueva oleada de ataques aéreos del Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra este país tras el lanzamiento de cohetes por parte partido-milicia chií libanés Hezbolá como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la localidad de Al Qatrani, en el distrito de Jezzine, perdiendo en él la vida cinco personas y resultando heridas otras seis, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en comunicados recogidos por la agencia libanesa NNA.

La cartera de Salud Pública ha lamentado también un ataque israelí contra la localidad de Majdal Selm, en el distrito de Marjeyoun, en el que han muerto dos personas y cuatro han resultado heridas; y otro en la ciudad de Aytit, que se ha saldado con tres muertos y tres.

Según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, al menos 850 personas han muerto, entre ellas 107 niños y 2.105 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados el pasado 2 de marzo sobre Líbano.