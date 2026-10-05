Nueve civiles muertos en bombardeos saudíes en Saná, según los hutíes

Bombardeo saudí en Saná, Yemen - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve civiles han muerto, incluido un menor de edad, en los bombardeos saudíes de este domingo en la provincia de Saná, donde se encuentra la capital yemení, según han denunciado los hutíes que controlan la zona.

El Ministerio de Sanidad controlado por los hutíes ha informado de dos muertos en Saná y siete heridos más en un ataque aéreo saudí en la homónima provincia. Además, una mujer ha muerto en un bombardeo sobre una granja de Beit al Shatibi, distrito de Shanhan.

Otros dos bombardeos han afectado a Beit al Laheida, en la zona de Suan, donde han muerto un menor y siete civiles más han resultado heridos, incluidos mujeres y niños.

El Ministerio ha denunciado que estos ataques suponen un crimen de guerra y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, por lo que pide una investigación y rendición de cuentas ante los tribunales internacionales.

Los hutíes han contabilizado más de 1.500 ataques aéreos saudíes desde que comenzó la escalada de violencia, según el portavoz militar hutí Yahya Sari, que publica puntualmente información sobre los ataques saudíes en redes sociales.