Nueve muertos en un bombardeo israelí sobre un vehículo de la Policía en Gaza

Policías en la Franja de Gaza - MINISTERIO DEL INTERIOR PALESTINO

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y 14 más han resultado heridas en un bombardeo israelí sobre un vehículo de la Policía en Al Zauaida, el centro de la Franja de Gaza, según han informado las autoridades gazatíes.

La aviación israelí bombardeó el vehículo cuando estaba en la carretera de Salahudín, a la entrada de la localidad de Al Zauaida. Los heridos y cadáveres fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, informa el diario palestino 'Filastín'.

El Ministerio del Interior del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha confirmado la muerte de la Policía de Intervención de la gobernación de Centro y de ocho agentes en este ataque.

Este mismo domingo han muerto tres miembros de una misma familia en un bombardeo en el campamento de refugiados de Nuseirat, también en el centro del enclave palestino. Los fallecidos son Kamel Ayash, su esposa, Halima, quien estaría embarazada de gemelos, y un hijo de 10 años de edad, Ahmed Kamel Ayash.

Además, un hombre identificado como Wafi Talal Ibrahim al Dasuqi ha muerto este domingo debido a la gravedad de las heridas sufridas en un ataque israelí perpetrado el pasado 30 de enero en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Este mismo domingo el Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de que 663 palestinos han muerto --diez el sábado-- y 1.754 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 10 de octubre. Desde el 7 de octubre de 2023 son 72.239 los muertos. Estas cifras no incluyen los fallecidos durante la jornada del domingo.