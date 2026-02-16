Un nuevo ataque israelí contra el sur de Líbano deja al menos un herido

Archivo - Asistentes al funeral de dos personas, víctimas de un ataque Israel en Hanin, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ataque efectuado este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra varios vehículos, presuntamente del partido-milicia chií Hezbolá, en el sur de Líbano, ha provocado un incendio y al menos una persona herida.

El Ejército israelí ha anunciado poco después de las 7.00 horas (hora local) que ha atacado "recientemente a un terrorista" del grupo en el municipio de Hanin, siutado en la gobernación de Nabatiye.

Poco después, la agencia de noticias libanesa NNA ha confirmado que "un dron enemigo realizó un ataque aéreo con varios misiles contra dos vehículos, un todoterreno y una camioneta" en la citada localidad, provocando el incendio de uno de los automóviles e hiriendo a una persona.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.