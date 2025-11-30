Un nuevo ataque sobre Kiev deja al menos un muerto y 11 heridos

Bombardeos rusos sobre Kiev. - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un muerto y 11 heridos, entre ellos un niño, tras otro ataque con drones rusos sobre la capital de Ucrania, Kiev, en el que un edificio de gran altura ha sufrido un incendio, obligando a desalojar a sus residentes.

"Lamentablemente, como resultado del ataque enemigo en Vyshgorod, una persona murió y 11 resultaron heridas. Entre ellas, un niño", ha indicado el jefe de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik, en su canal de Telegram.

Tras una jornada complicada para los habitantes de la ciudad de Kiev, durante la que medio millón de personas se quedaron sin suministro eléctrico por un ataque ruso que dejó varios fallecidos, las fuerzas armadas de Rusia han vuelto a bombardear Kiev a últimas horas del sábado, provocando la muerte de un ucraniano e hiriendo a otros 11.

Del total de heridos, seis han tenido que ser trasladados al hospital y las autoridades ucranianas no han descartado todavía que la cifra pueda aumentar. Entre los efectivos desplegados en la zona se encuentran psicólogos para atender a quien lo necesite.

Los drones rusos han disparado contra un edifico de gran altura en el distrito de Vishgorod, lo que ha resultado en un incendio y, ante la posibilidad de suponer riesgos para sus residentes, estos han tenido que ser desalojados. Otras viviendas residenciales y la sede de una empresa también han sufrido daños.

En la madrugada de este sábado al menos dos personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, por otro gran ataque aéreo de Rusia en el que han sido neutralizados hasta 560 drones, incluidos casi 300 Shahed, según las autoridades ucranianas.

Por otro lado, también este sábado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado en su habitual discurso vespertino al país que considera "factible" conseguir alcanzar "en los próximos días" un acuerdo para el fin "digno" de la guerra con Rusia.

Aún así, ha pedido la colaboración de los aliados para defenderse de los ataque rusos porque "ningún país puede enfrentarse a esto solo". El objetivo es "elevar la calidad de nuestra defensa antiaérea" y para ello "contamos con el apoyo de nuestros socios".