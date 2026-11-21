Archivo - Ataque ruso en la capital ucraniana - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con misiles balísticos del Ejército ruso ha causado la muerte de dos personas --entre ellas un niño de siete años-- y ha herido a otras 52 en la región sureña ucraniana de Krivói Rog, según han informado las autoridades locales.

Según ha denunciado el jefe del Consejo de Defensa de la ciudad, Oleksandr Vilkul, las fuerzas rusas emplearon la táctica del 'doble impacto' -considerada ilegal y constitutiva de un posible crimen de guerra según el Derecho Internacional-, un segundo ataque que acabó con la vida de un paramédico que había acudido al lugar para atender a los heridos.

"Una noche trágica para nuestra ciudad. Terroristas rusos han lanzado otra serie de ataques criminales contra Krivói Rog (...) En plena zona residencial del centro de la ciudad. Un viernes por la noche, cuando había mucha gente en las calles", ha lamentado el jefe del Consejo.

Asimismo, ha señalado que el objetivo de Moscú era impactar con misiles en las inmediaciones de un restaurante situado en el centro de la localidad, antes de lanzar nuevos ataques con drones cuando los equipos de rescate ya trabajaban sobre el terreno.

Vilkul ha lamentado especialmente que esta última ofensiva rusa, que se ha cobrado la vida de un menor y ha dejado a 25 heridos en estado grave, haya tenido lugar precisamente durante el Día Mundial de la Infancia.

Este ataque se ha producido casi un día después de que Rusia registrara un "ataque masivo" contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos dañaron tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país, dejando así al menos ocho muertos.