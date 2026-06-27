Nuevos ataques israelíes dejan seis muertos más en la Franja de Gaza desde el viernes

Imagen de archivo de un bombardeo israelí en la Franja de Gaza a 26 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer/Jna Press

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto y otros 20 han resultado heridos en las últimas 24 horas como consecuencia de más bombardeos israelíes sobre el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor con las milicias palestinas.

El Ministerio de Salud de Gaza, en su último balance de este sábado, añade otros dos muertos más, recuperados de entre los escombros de pasados bombardeos israelíes, y suma 1.038 muertos y 3.329 heridos desde el acuerdo de cese de hostilidades de octubre del año pasado.

En términos generales, el Ministerio de Salud tiene constancia de 73.051 palestinos muertos desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, y de 173.437 heridos.