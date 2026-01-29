El número de muertes por suicidio en Japón cae a mínimos históricos

Archivo - Vehículo de la Policía de Japón en Tokio - Europa Press/Contacto/Ramiro Agustin Vargas Tabare

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de muertes por suicido en Japón ha caído a mínimos históricos, después de caer por primera vez desde que comenzaron los registros hace casi medio siglo, en 1978, por debajo de 20.000, según las estadísticas publicadas este jueves por las autoridades niponas, que no obstante registran un repunte de la muerte de jóvenes.

El Ministerio de Sanidad ha cifrado en 19.097 las muertes por suicidio en 2025, según las estadísticas preliminares de la Policía Nacional, por lo que, de confirmarse estos datos, se trataría del tercer descenso anual consecutivo.

La tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes se ha situado en 15,4. Sin embargo, la cifra total registrada en 2025 ha disminuido en 1.223 muertes respecto a las del año anterior, según recoge el diario 'The Japan Times'.

Los hombres representan 13.117 muertes y las mujeres, 5.980. Las personas entre 50 y 59 años suponen el mayor número de fallecimientos por esta causa, 3.732; seguido por los que tenían entre 40 y 49, con 2.951.

Los suicidios entre estudiantes de bachillerato (352), secundaria (170) y primaria (diez) han ascendido a 532, alcanzando así un máximo histórico por segundo año consecutivo desde que existen datos.

Geográficamente, el número de suicidios ha disminuido en 40 de las 47 prefecturas de Japón. Las tasas más altas se han registrado en Yamanashi (centro), con 21,4 por cada 100.000 habitantes; mientras que la más baja se ha notificado en Tottori (sur), con 10,7 por cada 100.000 habitantes.