El número de muertos por el brote de ébola en RDC roza los 3.600, con más de 7.400 casos confirmados

Archivo - Micrografía electrónica de barrido coloreada de partículas del virus del Ébola (verde) que brotan y se adhieren a la superficie de las células. - NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) roza ya el umbral de los 3.600 muertos, con más de 7.400 casos confirmados hasta la fecha, según el último balance publicado este jueves por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El organismo ha indicado que hasta ahora se han documentado 7.404 contagios y 3.577 fallecidos, incluidos 59 casos y 32 muertos durante las últimas 24 horas, al tiempo que ha reseñado que 1.776 pacientes han superado la enfermedad y que 930 personas siguen hospitalizadas o en aislamiento a causa del virus.

Así, ha recalcado que la tasa de letalidad se sitúa en el 48,3%, con la tasa de seguimiento de los contactos en el 87,4%, al tiempo que ha incidido en que la provincia de Ituri --una de las afectadas, junto a las de Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Sur-- sigue siendo el epicentro del brote,con el 77,7% del total de casos notificados.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.