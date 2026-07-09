El número de muertos a causa del brote de ébola en RDC llega al umbral de los 600, con más de 1.750 casos confirmados

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento para el ébola en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha alcanzado ya el umbral de los 600, según han confirmado las autoridades del país africano, que han señalado que hasta ahora se han confirmado más de 1.750 casos de la enfermedad, entre alertas internacionales por su expansión y el riesgo de que esté sobrepasando la capacidad de respuesta.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño ha manifestado en su último balance que hasta ahora se han registrado 1.759 contagios y 600 fallecidos, con 51 casos y 20 muertos durante el último día, antes de agregar que un total de 750 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Asimismo, ha apuntado que un total de 285 pacientes están hospitalizados, con una tasa de seguimiento de contactos del 80%.

El organismo ha confirmado además la detección de dos casos en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (centro), adyacente a las tres provincias hasta ahora afectadas por el brote: Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, estas dos últimas parcialmente ocupadas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por las autoridades de Ruanda.

Así, ha destacado que uno de los casos en Tshopo están vinculados con el área sanitaria de Nia-Nia, ubicada en Ituri. "Las investigaciones están en marcha y las tres provincias oficialmente afectadas siguen sin cambios", ha apuntado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño a través de redes sociales.

El INSP ha puntualizado además que "los equipos de respuesta siguen reforzando la vigilancia y capacidad de detección rápida en todo el territorio", al tiempo que ha reclamado a la población que contacte a través de un número gratuito con las autoridades sanitarias "en caso de presentar síntomas" que concuerden con los de la enfermedad.

En este contexto, el gobernador de Tshopo, Paulin Lendongolia, había prohibido el 3 de julio la entrada en la provincia de cuerpos de personas muertas en las zonas afectadas por el ébola en el este del país, después de que el ministerio de salud provincial indicar que tres cadáveres de víctimas de ébola habían sido localizados en la provincia, incluido uno en una morgue, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité.

Asimismo, las personas que lleguen a Tshopo desde las zonas afectadas serán sometidas a controles reforzados, incluida la toma de temperatura y la desinfección de manos, al tiempo que las autoridades han cuadriplicado el número de puestos de control, principalmente en Avakubi, Bafwasende, PK23 y PK13, para evitar la propagación de la enfermedad a Kisangani, situada donde el río Lualaba cambia de nombre a Congo y un importante nudo de comunicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote --que deja además dos fallecidos en Uganda-- como una emergencia de salud pública de interés internacional, ante la preocupación por la expansión de la enfermedad. En esta ocasión, el brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.