Ocho heridos tras un atropello en el centro de Módena (Italia)

Atropello en Módena, Italia - Europa Press/Contacto/Giorgia Bassoli

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas en el centro histórico de Módena en la tarde de este sábado tras ser embestidas por el conductor de un vehículo que había colisionado previamente con otro coche.

Tras abandonar el vehículo, el conductor acuchilló a una persona y finalmente fue aprendido por transeúntes y trasladado por agentes a comisaría, informan medios italianos, que apuntan a que se trata de un hombre de 31 años.

Después del primer choque con un coche, el vehículo se empotró contra el escaparate de una tienda de ropa hiriendo a una mujer. Otras siete presonas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en los atropellos posteriores.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia se presentaron en el lugar y prestaron los primeros auxilios a las personas afectadas, según recoge la prensa italiana.

Por el momento no se ha informado de la posible causa del incidente, que está siendo investigada. Las imágenes de vídeo apuntan a que el atropello fue intencionado.