Ocho líderes de la CDU respaldan a Merz en medio de las críticas por el avance de ultraderecha

BERLÍN 16 Sep. (DPA/EP) -

Los primeros ministros de los ocho estados federados de Alemania gobernados por la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) han trasladado este miércoles su apoyo al canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de las tensiones internas dentro de la coalición tras el resultado obtenido en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) cosechó una aplastante victoria.

"La política de Alemania necesita estabilidad ahora más que nunca. En esta situación, lo que más importa es la unidad, el impulso y una dirección clara de los demócratas cristianos alemanes", han afirmado los ocho líderes regionales en un comunicado recogido por la agencia de noticias DPA.

Merz canceló el viaje que tenía previsto realizar la próxima semana a la Asamblea General de Naciones en Nueva York en medio de las críticas dentro de la alianza conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Según las encuestas recientes, la CDU podría no alcanzar el umbral del 5% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El partido conservador también podría perder la alcaldía de Berlín, donde está empatado con el partido La Izquierda y ligeramente por delante de la AfD.