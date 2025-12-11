La OEA rechaza "cualquier llamamiento a alterar el orden público" en Honduras tras las palabras de Nasralla

Archivo - Imagen de archivo de las elecciones en Honduras. - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado "categóricamente" cualquier "llamamiento a alterar el orden público" en Honduras tras las palabras del candidato conservador Salvador Nasralla, que ha reivindicado su victoria a pesar de que el ultraderechista Nasry Asfura continúa a la cabeza con muy poco margen.

La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, ha arremetido en un comunicado contra cualquier intento de este tipo y ha lamentado que estas acciones "representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre", cuando tuvieron lugar las elecciones.

"Consideramos fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular, para lo que, según mandata la Constitución, las Fuerzas Armadas deben continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que este pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión", recoge el texto.

Asimismo, la OEA ha vuelto a pedir a las autoridades electorales que "agilice el recuento y garantice la transparencia", al tiempo que ha instado a autoridades, partidos y candidatos a "esperar a los resultados oficiales y mantener la vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan".

"Los líderes políticos tienen el deber de ejercer de forma responsable su posición, contribuyendo así a la vida en sociedad", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que las "únicas entidades autorizadas para validar los comicios con las autoridades electorales".

De momento, Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que ha interrumpido el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.