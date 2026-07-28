La OEA valora como un "paso importante" el calendario electoral en Haití

Archivo - Gente pasa junto al logotipo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá. - Europa Press/Contacto/Li Jiaxu - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, ha valorado este martes como un "paso importante" la 'hoja de ruta' electoral presentada por Haití, con la previsión de celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre.

"Saludo la publicación del calendario electoral por parte del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití, con la primera vuelta programada para el 13 de diciembre de 2026 y una posible segunda vuelta el 21 de febrero de 2027", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

El diplomático surinamés ha calificado de "paso importante" el cronograma electoral, apuntando que va en la dirección de "la restauración de la gobernanza democrática y constitucional".

"La OEA está lista para apoyar un proceso electoral creíble, inclusivo, transparente y seguro, liderado por los haitianos", ha agregado.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer mnistro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.