El oficialismo hondureño afea a Trump que sacuda el "fantasma del comunismo" para inmiscuirse en la campaña

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata oficialista a la Presidencia de Honduras, Rix Moncada, ha salido al paso de los ataques que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha lanzado en las últimas horas bajo el "fantasma del comunismo", poniendo en valor los aciertos del Gobierno, mientras que el otro agraviado, Salvador Nasralla, ha optado por garantizarle que tendrá en él "un aliado de las libertades"

"El fantasma del comunismo vuelve con los mismos cuentos de siempre, pero la realidad habla más fuerte", ha respondido Moncada, quien ha destacado algunas de las medidas del Gobierno de la todavía presidenta Xiomara Castro durante estos año, tales como la entrega de propiedades, la creación de empleos, o la construcción de infraestructuras, como hospitales, carreteras, o escuelas.

"Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias y no un derecho a favor del pueblo", ha escrito en otro mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, el otro señalado, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha lamentado las declaraciones de Trump, quien le ha definido como un "casi comunista" que "no es amigo de la libertad", recordando que llegó a ser vicepresidente de la actual presidenta Castro.

Los hondureños acuden a votar este domingo. Trump se ha metido de lleno en la campaña, que transita esta semana bajo el silencio electoral después de 45 días intensos en los que las promesas de los candidatos se han visto desplazadas por las acusaciones que los tres principales candidatos se han lanzado, especialmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de ser todos víctimas de fraude electoral.

Trump dijo en Truth Social que Nasralla "finge ser comunista solo para dividir el voto" del candidato por el que se ha decantado, Nasry Asfura, antiguo alcalde de Tegucigalpa. "El único verdadero amigo de la libertad en Honduras", ha dicho de él.

Nasralla ha comenzado su mensaje expresando sus respetos hacia Estados Unidos, para acto seguido lamentar "la malintencionada desinformación" que han vertido sus rivales políticos sobre los asesores de Trump. "Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mi a un aliado de las libertades", ha dicho.

"Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país. ¡Vivan los valores tradicionales!", ha remachado su mensaje en X.

Los candidatos a las elecciones generales de Honduras que se celebran el domingo 30 de noviembre cerraron el pasado fin de semana una tensa campaña electoral marcada por las acusaciones de fraude y los ataques entre unos y otros, reprochándose tanto la difícil situación económica como la tensión en las calles.

Alrededor de seis millones de hondureños están habilitados para votar en unos comicios en los que, además del nuevo presidente, también están en juego la configuración del Congreso, cerca de 300 alcaldías, así como los veinte escaños de Honduras en el Parlamento Centroamericano.