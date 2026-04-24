La Oficina antifraude de la UE investiga formalmente la conducta de Mandelson mientras fue comisario

Archivo - El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

BRUSELAS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha iniciado una investigación formal sobre la gestión del británico Peter Mandelson durante su mandato como comisario europeo entre 2004 y 2008, cuando se cumplen dos meses desde que la agencia anunciara que examinaría su conducta mientras ocupó un cargo en Bruselas, tras conocerse sus presuntos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"OLAF puede confirmar la apertura de una investigación al señor Mandelson", ha indicado a Europa Press un portavoz de la oficina antifraude, quien ha advertido de que, dado que el caso está "en marcha", no puede ofrecer más detalles sobre el asunto sometido a la investigación con el fin de proteger tanto la confidencialidad de las pesquisas como los derechos del investigado.

Como parte de los procedimientos habituales, la Oficina Antifraude debió, en un proceso previo, "analizar toda la información recibida que pueda ser de interés" para una potencial investigación, antes de decidir si dar el paso que se abre ahora con el inicio del expediente formal.

La acción de OLAF responde a una petición remitida el pasado 18 de febrero por la Comisión Europea, que, según indicó entonces un portavoz comunitario a Europa Press, solicitó ayuda de los expertos antifraude para investigar el gran volumen de documentación que se ha conocido en el contexto del caso Epstein.

Los miembros del Colegio de Comisarios están sujetos a las obligaciones derivadas directamente de los Tratados y a las "obligaciones éticas" que emanan del Código de Conducta, explicaron las fuentes comunitarias, tras recordar que el que fuera también embajador de Reino Unido en Estados Unidos ocupó la cartera de Comercio durante cuatro años en la Comisión de Durao Barroso.