La oficina de Zelenski pide calma y unidad tras las protestas por los últimos cambios en el Gobierno

Archivo - El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kirilo Budanov, asiste a una rueda de prensa conjunta. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kirilo Budanov, jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido "calma" y ha hecho un llamamiento a la unidad tras los últimos cambios en el Gobierno y la salida del ministro de Defensa Mijailo Fedorov que ha provocado protestas en el país en plena guerra.

"La situación en torno a los últimos cambios internos ha suscitado fuertes emociones. Entiendo a quienes están expresando sus opiniones. La solidaridad es la fuerza que ha sostenido a nuestro estado durante todos estos años. Se ha escuchado la voz de la ciudadanía", ha subrayado Budanov en un mensaje en redes sociales.

En este sentido ha reivindicado que la crisis en el gabinete ucraniana se está resolviendo "de forma profesional, constructiva y en beneficio de nuestro estado". "Por eso pido a todos que mantengan la calma. El debate es algo normal en un país libre. Lo importante es que continúe de forma pacífica, sin provocaciones que puedan socavar nuestra seguridad nacional", ha recalcado.

Budanov ha hecho un llamamiento a la unidad para que Rusia no explote las divisiones internas. "Insto a todos a que no se enfrenten entre sí. El enemigo observa de cerca cada uno de nuestros desacuerdos internos, esperando a que empecemos a pelearnos entre nosotros", ha asegurado.

"Se lo diré directamente a nuestros enemigos: no contéis con ello. Mantengamos la atención puesta en nuestra victoria común. Ucrania saldrá, sin duda, fortalecida de esta situación", ha insistido, insistiendo en que "los resultados no tardarán en llegar".

La salida de Fedorov ha provocado movilizaciones ciudadanas en apoyo al ya exministro, al entender que es el artífice del giro en el conflicto, cuando las fuerzas ucranianas han tomado la iniciativa con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.

La visión de descentralizar y digitalizar el funcionamiento del Ejército ha chocado con la visión más tradicional de los altos mandos ucranianos, mientras Fedorov se ha marchado recalcando que "los drones transforman por completo la arquitectura" militar, que debe ajustarse a nuevos sistemas.