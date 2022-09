El OIEA aboga por encontrar "soluciones comunes" a las diferencias sobre el programa nuclear de Irán

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha abogado este lunes por encontrar "soluciones comunes" para lograr solucionar las diferencias en torno al programa nuclear de Irán, en medio de las conversaciones para intentar reactivar el acuerdo nuclear de 2015, después de que Teherán haya expresado sus reservas sobre varios puntos de la última propuesta presentada por la Unión Europea (UE), que ejerce labores de mediación.

"La agencia sigue dispuesta a retomar los contactos con Irán sin retrasos para resolver estos asuntos. Tenemos que encontrar soluciones comunes a los problemas, ya que no van a desaparecer si no los solucionamos de forma colaborativa", ha indicado.

Así, ha lamentado que las labores de verificación de organismo sobre los compromisos de Teherán con el acuerdo nuclear se han visto "gravemente afectadas" por la decisión de las autoridades de dejar de aplicarlos, incluido el protocolo adicional, debido a la decisión de retirarse del pacto de forma unilateral en 2018.

"En caso de un reinicio total de la aplicación por parte de Irán de sus compromisos nucleares en base al acuerdo, la agencia necesitará abordar el hueco de conocimiento sobre lo que tuvo lugar mientras el equipamiento de vigilancia y monitorización no estuvo operativo", ha recordado, antes de reconocer que "habrá desafíos considerables a la hora de confirmar la consistencia con la situación previa al 21 de febrero de 2021 sobre el inventario de centrifugadoras y agua pesada declarado por Irán".

Grossi ha indicado además que el organismo "ha hecho esfuerzos para interactuar con Irán para resolver los asuntos pendientes relativos a la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en tres instalaciones no declaradas". "Desde junio, Irán no ha interactuado con la agencia, por lo que estos problemas no han sido resueltos y no estamos en posición de dar garantías de que el programa iraní sea exclusivamente pacífico", ha zanjado.

Las autoridades de Irán han rechazaron el 8 de septiembre el último informe del OIEA sobre la situación y afirmaron que "es una repetición de asuntos previos infundados". Asimismo, el portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, reiteró que el "pacífico" programa nuclear iraní "ha sido el más transparente hasta ahora".