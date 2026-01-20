OIEA advierte de que la central de Chernóbil perdió toda la energía externa por combates entre Ucrania y Rusia

Archivo - El director general del OIEA, Rafael Grossi, en declaraciones a la prensa tras los contactos mantenidos recientemente con Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Melikhov - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha informado este martes de que la central de Chernóbil perdió toda la energía externa debido a los combates entre Ucrania y Rusia en sus inmediaciones.

"La central nuclear de Chernóbil perdió toda la energía externa y las líneas eléctricas que conectaban con otras centrales nucleares también se vieron afectadas", ha indicado el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un mensaje difundido por redes sociales.

Según ha señalado el diplomático argentino, el organismo que lidera sigue de cerca la situación para evaluar el impacto de esta situación en la seguridad nuclear.

Los choques militares han afectado a "varias subestaciones eléctricas ucranianas vitales para la seguridad nuclear", ha dado cuenta el OIEA.