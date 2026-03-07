El OIEA anuncia la reconexión de la central nuclear de Zaporiyia gracias a una línea eléctrica de respaldo

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Alexander Melikhov - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado este viernes la reconexión "exitosa" de la central nuclear de Zaporiyia a una de las redes eléctricas de respaldo, tras más de 20 días dependiendo de una única línea externa para mantener las "funciones esenciales de seguridad nuclear".

Según ha explicado Grossi, la línea en cuestión se desconectó el pasado 10 de febrero, presumiblemente debido a la actividad militar en las inmediaciones de la central, lo que dañó componentes eléctricos críticos en el patio de maniobras, como interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y segmentos de cable.

Los trabajos de reparación comenzaron la semana pasada, los días 27 y 28 de febrero, e incluyeron --entre otras-- actividades de desminado previas para asegurar la zona. Tras esta fase, el equipo del OIEA accedió al patio de maniobras de la central inspeccionar las instalaciones y supervisar la sustitución y renovación de los componentes dañados. Las reparaciones se completaron este pasado jueves.

"Las líneas eléctricas externas a la central nuclear (de Zaporiyia) se desconectaron en múltiples ocasiones durante los últimos tres meses, incluyendo dos cortes totales de suministro eléctrico externo, lo que eleva el total a 12 desde el inicio de la guerra", ha concretado Grossi. "Estos repetidos cortes subrayan la importancia de mantener un suministro eléctrico externo seguro según los Cinco Principios", ha continuado.

Ha sido gracias a estas obras que la línea Ferosplavna-1 se ha podido restablecer como fuente de energía de respaldo, si bien la central cuenta actualmente con menos opciones de respaldo que antes de los daños.

Así las cosas, Grossi --en tanto que representante del OIEA-- ha señalado que continuará trabajando de forma conjunta con el equipo de la planta para el "restablecimiento completo de la fuente de energía de respaldo".