El OIEA condena la muerte de un trabajador en un ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia

Archivo - El director general de OIEA, Rafael Grossi. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha condenado este lunes la muerte de un trabajador de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control del Ejército ruso, en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania.

"El OIEA ha sido informado de que un empleado ha sido asesinado en un ataque con drones hoy, en el último incidente que afecta al personal de la planta y que pone aún más en peligro la seguridad y la protección nuclear durante el conflicto militar", ha indicado Grossi en un comunicado.

Así, ha detallado que el ataque ha tenido lugar tan solo unos días después de que otro trabajador falleciera en un ataque con drones. "El director general condena enérgicamente los ataques mortales y dice que representan ataques inaceptables que violan pilares indispensables de la seguridad nuclear", recoge el texto.

"Todos estos ataques contra los trabajadores de las plantas nucleares deben cesar de inmediato. Todo el personal de las plantas nucleares debe poder llevar a cabo su importante labor sin estrés indebido ni temor", ha manifestado.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, en el sur de Ucrania, y cuenta con seis reactores de agua presurizada. Pasó a estar bajo control ruso en octubre de 2022 en el marco de la invasión de Ucrania desatada en febrero de ese mismo año.