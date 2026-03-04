El OIEA confirma "daños" en dos edificios cerca de la instalación nuclear de Isfahán, en Irán

Archivo - Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) - OIEA/DEAN CALMA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este miércoles "daños" en dos edificios situados cerca de la instalación nuclear iraní de Isfahán y ha vuelto a hacer un llamamiento a la "máxima contención", en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Cerca del complejo nuclear de Isfahán, se observan daños en dos edificios. No se detectaron impactos adicionales en Natanz tras los daños reportados previamente en las entradas, ni en otros complejos nucleares, incluida la central nuclear de Bushehr", ha indicado el organismo.

"A partir del análisis de las últimas imágenes por satélite disponibles, el OIEA no detecta daños en las instalaciones que contienen material nuclear en Irán y, por lo tanto, no existe riesgo de liberación radiológica en este momento", ha destacado, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Así, ha resaltado que el director general del organismo, Rafael Grossi, "reitera su llamamiento a la máxima contención para evitar el peligro de un incidente radiológico", al tiempo que ha manifestado que "el OIEA sigue con contacto constante con los reguladores nacionales de seguridad nuclear en Oriente Próximo".

"Hasta ahora no se ha detectado un aumento de la radiación", ha explicado. "La central nuclear en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los reactores en Jordania y Siria siguen operando con normalidad", ha dicho, antes de destacar que "Grossi destaca que es de gran importancia mantener la seguridad nuclear regional en el marco del conflicto militar".

El propio OIEA confirmó el martes daños en las instalaciones nucleares de Natanz, después de que Teherán denunciara el lunes un ataque contra el lugar. Así, especificó que había "daños recientes en los edificios de acceso de la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) subterránea de Natanz, Irán", sin "consecuencias radiológicas".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.