El OIEA confirma el restablecimiento del suministro eléctrico en la central nuclear atacada en Emiratos

El director general de la OIEA, Rafael Grossi, ofrece declaraciones. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado el restablecimiento del suministro eléctrico en la central nuclear de Baraká, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), atacada con drones el pasado domingo.

"Emiratos Árabes Unidos han informado al OIEA de que se ha restablecido el suministro eléctrico externo a la Unidad 3 de la central nuclear de Baraká, tras el ataque con drones que provocó un incendio en un generador eléctrico cercano a la central", ha informado el organismo que lidera Rafael Grossi, quien, por su lado, ha celebrado el restablecimiento del suministro eléctrico.

Según el diplomático argentino, el restablecimiento es un "paso importante para la seguridad nuclear", ya que los reactores de la central han dejado de necesitar generadores diésel de emergencia para su alimentación.

En el comunicado, el director general ha reiterado que las instalaciones nucleares y otras instalaciones importantes para la seguridad nuclear "nunca deben ser objeto de actividades militares".

Las autoridades emiratíes denunciaron el impacto de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Baraká. En total han sido tres los drones detectados procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, dos de los cuales fueron "interceptados con éxito", mientras que el tercero impactó "en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Baraká, en la región de Al Dhafra".

El incidente ha provocado la condena de Qatar, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos, Egipto y Bahréin, que mantuvieron contactos con Emiratos para solidarizarse por el ataque. Por su lado Pakistán, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán en el contexto de la guerra pidió "moderación máxima" a todas las partes en el conflicto en Oriente Próximo para que se priorice el diálogo.