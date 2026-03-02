El OIEA descarta indicios de "ataques o daños" a instalaciones nucleares en Irán y pide "contención extrema"

Archivo - El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. - Roland Schlager/APA/dpa - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha descartado este lunes que haya indicio alguno sobre "ataques o daños" a instalaciones nucleares en Irán en el marco de la ofensiva puesta en marcha durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra el país, al tiempo que ha pedido a las partes una "contención extrema" para evitar un aumento de la violencia.

Durante una intervención al inicio de la reunión extraordinaria convocada por el organismo en Viena, la capital de Austria, Grossi ha subrayado que instalaciones como la central nuclear de Bushehr, situada en el sur, y el Reactor de Investigación de Teherán no se han visto afectadas, al menos de momento.

Así, ha mostrado su "preocupación" por los ataques contra Irán y ha afirmado que la organización está supervisando y examinando las posibles consecuencias de esta ofensiva militar. "De momento, no hemos registrado un aumento de la radiación por encima de los valores normales en los países que hacen frontera con Irán", ha asegurado.

"Estamos tratando de contactar con las autoridades que regulan la energía nuclear en Irán, pero de momento no responden. Esperamos que este canal indispensable de comunicación pueda restablecerse lo antes posible", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que tanto Irán como otros países de la región --que se han visto afectados por los ataques iraníes perpetrados en represalia a la ofensiva-- cuentan con "plantas nucleares y reactores de investigación que están operativos". "Esto aumenta la amenaza a la seguridad nucleaR", ha afirmado.

Por ello, Grossi ha vuelto a pedir a todas las partes "adherirse a una contención extrema para evitar un aumento de la tensión". "Quiero recordar que los ataques contra instalaciones nucleares nunca deben ocurrir y que estos pueden llevar a la liberación de elementos radiactivos con graves consecuencias más allá de las fronteras de los países que han sido atacados", ha aclarado.

"Para conseguir asegurarnos de que Irán no se hace con armamento nuclear y para mantener la efectividad de un régimen global de no proliferación debemos volver a la diplomacia y a las negociaciones", ha sostenido, no sin antes recalcar que la agencia "seguirá supervisando la situación" y alertando en caso necesario.

INSTA A NEGOCIAR

En este sentido, ha puntualizado que el "uso de la fuerza ha estado presente en las relaciones internacionales desde tiempos inmemoriales". "Esta es una realidad, pero siempre es la opción menos favorable", ha declarado. "Sigo convencido de que la mejor solución para esto está en la mesa de negociación. Ahí estará el OIEA para desempeñar su papel, que es indispensable", ha añadido.

"La diplomacia es dura, pero nunca es imposible. La diplomacia nuclear es incluso más dura, pero tampoco es imposible", ha aseverado Grossi, que ha hecho hincapié en que no es una cuestión de "condicionales" sino de "tiempo". "Nos vamos a volver a reunir en esa mesa, simplemente tenemos que hacerlo lo antes posible", ha señalado.

Por último, ha recordado que la situación actualmente es "muy preocupante" y ha sostenido que "no se puede descartar posibles fugas radiológicas con graves consecuencias, lo que podría llevar a la evacuación de grandes áreas poblacionales en muchas ciudades". "Puedo garantizar que seguiremos aquí manteniendo a la comunidad internacional informada y dispuestos a actuar de forma inmediata", ha remachado.