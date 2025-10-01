El Oktoberfest de Múnich reabre tras descartar riesgos para trabajadores y visitantes

MÚNICH (ALEMANIA), 1 (DPA/EP)

La tradicional fiesta de la cerveza Oktoberfest de Múnich ha reabierto este miércoles por la tarde sus puertas tras varias horas de cierre derivados de una amenaza de bomba y su supuesta relación con una explosión ocurrida en una zona residencial del norte de la ciudad alemana.

La Policía ha registrado el perímetro del festival con unidades caninas para descartar riesgos, a la espera no obstante de que avancen las investigaciones sobre el incendio intencionado de un edificio y el hallazgo a orillas de un lago cercano de un hombre herido que terminó falleciendo.

La hija de este hombre, de 21 años, y la abuela de esta joven, de 81, han sido evacuadas con heridas a un hospital. La Policía sospecha que se trata de una disputa familiar y descarta 'a priori' el trasfondo político, pese a que en un inicio se llegó a examinar una posible relación con movimientos antifascistas.

Las primeras alertas saltaron de madrugada, cuando los vecinos del barrio de Lerchenau alertaron a la Policía de ruidos de explosiones o disparos y de llamas en la zona. Al amplio despliegue de seguridad activado en la zona se sumaron expertos artificieros para desactivar posibles explosivos en el interior del inmueble.