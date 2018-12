Oleg Sentsov carga contra Putin sin citarlo en la ceremonia del Sájarov en la Eurocámara

Publicado 12/12/2018 15:03:59 CET

El director de cine ucraniano y firme crítico con la anexión de Crimea por parte de Moscú Oleg Sentsov, que ha sido condenado en Rusia a 20 años de cárcel por delitos de terrorismo, ha cargado contra el mandatario ruso, Vladimir Putin, sin nombrarle durante la ceremonia de entrega del premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de la Eurocámara a través de una carta que ha leído su prima al recoger el galardón en su nombre.

"Se puede ser un dictador durante una larga vida llenándose la boca de palabras falsas, que las personas en teoría admiran e incluso los líderes mundiales le darán la mano por no pelearse con usted", ha defendido el cineasta ucraniano a través de la misiva.

Sentsov, cuya ausencia se ha escenificado con una tradicional silla vacía en el Hemiciclo, ha recordado que "la historia siempre es justa y pone a todo el mundo en su lugar". "Después de su muerte, su nombre quedará manchado", ha asegurado.

"No puedo estar presente en sala con ustedes pero pueden escuchar mis palabras aunque venta de la boca e otra persona. La palabra es la herramienta principal de las personas y a menudo es a única herramienta, especialmente cuando le han arrebatado todo lo demás", ha afirmado el ucraniano.

Sentsov ha recordado que, con las palabras, "se puede pedir que se dispare" y pedir que las personas "se rindan, pero también se puede pedir resistencia y lucha".

"Incluso cuando no hay posibilidad de sobrevivir, solo de morir. Pero no es importante cuánto se vive, sino cómo", ha dicho, a través de su misiva, insistiendo en que incluso un agricultor de 18 años puede levantar a "todo un país" para que "resista".

Sentsov ha recordado que las personas perseguidas son las que "al final" ocupan su lugar y reciben premios y las calles recogen sus nombres y ha considerado "un honor" recibir un premio que rinde honor al físico y disidente soviético Andrei Sajarov, su primer galardonado en 1988, quien puso el "listón muy alto" en defensa de la dignidad y el humanismo.

"No merezco que me comparen con él", ha dicho. "Espero que todavía tenga tiempo en mi vida para hacer algo para sentir que me he merecido este premio", ha dicho.

Su prima, Natalia Kaplan, ha asegurado que Sentsov "es un luchador" y solo accedió a poner fin a la huelga de hambre que inició para lograr la liberación de "todos los presos políticos ucranianos" de las cárceles rusas y de Crimea, 79 personas, cuando le amenazaron con alimentarle por sonda, tras 145 días, aunque iba a ir "hasta el final, hasta la muerte" pese a que todos sus órganos vitales han sufrido problemas y "empezaron a afectar al cerebro".

A pesar de que durante su huelga de hambre no se ha logrado la liberación de "ninguno" de los 79 presos políticos, "sus acciones" han contribuido a que el mundo hable de "presión" a Rusia y a visibilizar el problema de los presos políticos.

También ha recordado su pasión por el deporte y que empezó a ganarse la vida con los juegos en línea porque pese a ser "un economista" no se dedicó "nunca" a los negocios y cómo acabó descubriendo su amor por el cine porque "entendió que tenía muchísimo por decir y que tenía que empezar a hacer películas".

Sentsov, ha recordado, abandonó su segunda película para sumarse "desde el primer día" a las protestas en Maidán contra el anterior régimen de Viktor Yanukovich como "encargado de la logística" para llevar alimentos y medicinas y posteriormente continuó su "activismo" en su Crimea natal cuando "aparecieron unos pequeños hombres verdes", también llevando agua y alimentos a "la resistencia" contra la anexión rusa del territorio.

También ha recordado cómo Sentsov fue detenido en su apartamento en mayo de 2014 en presencia de su hija Alina de 11 años en el marco de la "máquina de represión muy bien orquestada" por Rusia contra los críticos contra la anexión de Crimea, acusándoles de "terroristas". En su caso, basándose en "unos DVD sobre el fascismo y el Tercer Reich" que encontraron en el apartamento y en un testimonio "bajo tortura". "Y con eso querían decir que era terrorista y que tenían opiniones nazi", ha censurado.

"NO ES UN PREMIO, ES UN COMPROMISO CON SU SUERTE"

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha recordado que el premio Sárajov le ha sido otorgado por "su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la dignidad, la democracia y el estado de Derecho" y ha subrayado que su huelga de hambre representa "la lucha por la libertad de todos los presos políticos en Rusia y en el resto del mundo".

"Pedimos que él también sea puesto en libertad inmediatamente", ha reclamado, al tiempo que ha apelado a "rebajar la tensión" en el mar de Azov ante el "clima de tensiones renovadas entre ambos países". "Condenamos de nuevo el atentado contra la integridad territorial de Ucrania", ha remachado.

Tajani ha recordado que el Sájarov "no es un premio". "Es un compromiso suscrito con la suerte de los galardonados. No estáis solos en vuestra lucha. Este Parlamento estará siempre a su lado", ha remachado, evocando los casos del venezolano Leopoldo López, el saudí Raif Badawi y el de la iraní Nasrine Sotoudeh o las Damas de Blanco "que siguen siendo acosadas en Cuba".

"Estamos esperando con impaciencia para que puedan venir aquí y recibir su premio Sájarov", ha remachado.

EURODIPUTADOS PIDEN LIBERACIÓN DE LÓPEZ Y OTROS SÁJAROV

Más de 50 eurodiputados de diferentes grupos políticos y galardonados del Sájarov han reclamado en una misiva a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ejerza "sus obligaciones" y pida a los Gobiernos saudí, venezolano, ruso e iraní la liberación "inmediata" de Sentsov, Badawi, Leopoldo López y Nasrin Sotude y movilice a la comunidad internacional para ello.

La misiva la firman entre otros la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazartundúa, así como los populares Ramón Luis Valcárcel, Esteban González Pons y Teresa Jimenez Becerril, los socialistas Juan Fernando López Aguilar, Enrique Guerrero y Ramón Jáuregui, así como el eurodiputado de Cs, Javier Nart, o la liberal independiente Beatriz Becerra, así como antiguos galardonados con el premio como las Damas de Blanco y el también cubano Guillermo Fariñas y Fernando Savater.