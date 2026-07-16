El oligarca víctima de un ataque en Mónaco acusa a la Inteligencia ucraniana de estar detrás de la explosión

Uno de los sospechosos detenidos por matar a la autora de la explosión que tuvo como objetivo al oligarca Vadim Ermolaev - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El oligarca Vadim Ermolaev, que sobrevivió a un intento de asesinato a finales de junio en la ciudad de Mónaco, ha acusado a la Inteligencia ucraniana de estar detrás de la explosión registrada a la entrada de un edificio residencial, un ataque por el que su pareja y su hijo de 13 años resultaron gravemente heridos.

"Basándonos en la información que se nos ha facilitado durante la investigación, estamos convencidos de que funcionarios en activo de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, conocida como GUR, están directamente implicados en este intento de asesinato", ha dicho en una carta a través de su abogado, pronunciándose por primera vez sobre lo sucedido.

El empresario ha indicado que comprende "perfectamente" la "gravedad" de las acusaciones. "Si las hago públicas, es porque, en mi opinión, deben ser objeto de una investigación completa, independiente y transparente", ha dicho en la carta, publicada en un primer momento en la víspera por 'Nice Matin', y de la que se han hecho eco los medios ucranianos este jueves.

"Si agentes activos de un servicio de Inteligencia utilizan su posición, recursos o redes para organizar el asesinato de una familia en suelo europeo, ya no se trata simplemente de un crimen contra mi pueblo. Se trata de una cuestión de seguridad internacional y de confianza en las instituciones", ha agregado.

Ermolaev --que ha trasladado su agradecimiento al príncipe Alberto II y a las autoridades monegascas, así como al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski-- ha detallado que su hijo sufrió "quemaduras, fracturas y un traumatismo severo".

"Yo actualmente estoy hospitalizado en cuidados intensivos y apenas estoy comenzando una larga recuperación. Para cada uno de nosotros, los meses y años venideros estarán marcados por cirugías, tratamientos y rehabilitación", ha lamentado.

Los investigadores han identificado a la presunta autora del intento de asesinato contra Ermolaev como Anastasia Berezovska, de ciudadanía ucraniana, si bien días después del ataque fue encontrada muerta en un bosque cerca de Kiev. Por el momento, las autoridades ucranianas han detenido a dos sospechosos por su muerte.

Originario de la región de Dnipropetrovsk, en la frontera con Crimea, Ermolaev amasó parte de su fortuna en la producción vinícola y en el sector inmobiliario. El empresario, que renunció a la ciudadanía ucraniana en 2019 para obtener la chipriota, está sancionado hacer negocios en la Crimea anexionada por Rusia.