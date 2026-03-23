Omán asegura que "trabaja intensamente" para lograr un acuerdo que garantice la reapertura del estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, en una fotografía de archivo - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Omán ha asegurado este lunes que "trabaja intensamente" para lograr un acuerdo que garantice el paso de buques a través del estrecho de Ormuz y ha alertado de las consecuencias de la continuación de una guerra que "no es culpa" de Irán, que ha respondido limitando el tránsito naval en la citada vía ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"Omán está trabajando intensamente para establecer acuerdos de paso seguro en el estrecho de Ormuz", ha dicho el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaid, en un mensaje en sus redes sociales, donde ha subrayado que "independientemente de la opinión que se tenga sobre Irán, esta guerra no es culpa suya".

Asimismo, ha recalcado que el conflicto "ya está provocando graves problemas económicos" a nivel mundial. "Me temo que la situación empeorará considerablemente si la guerra continúa", ha alertado el jefe de la diplomacia omaní, que estaba mediando en unas conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para lograr un nuevo acuerdo nuclear cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva a gran escala.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz y amenazó con atacar instalaciones energéticas en caso contrario, si bien este lunes ha anunciado un aplazamiento de cinco días de estas operaciones citando conversaciones con Teherán, que por ahora no se ha pronunciado al respecto.