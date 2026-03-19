Omán condena los ataques de Irán a refinerías en UAE, Qatar y Arabia Saudí

Archivo - El sultán de Omán, Haitham bin Tariq bin Taimur al Said, durante una visita oficial en Mascate. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han condenado este jueves los ataques lanzados por Irán contra instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (UAE), Qatar y Arabia Saudí, maniobras de Teherán en represalia por el bombardeo de Israel contra el yacimiento de gas iraní de Pars South.

"El Sultanato de Omán condena los ataques contra instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, así como los demás ataques dirigidos contra el Reino de Arabia Saudí", ha señalado la agencia estatal ONA.

En este sentido, el país del Golfo ha reiterado la necesidad de "respetar las leyes y normas internacionales" y ha pedido abstenerse de atacar instalaciones civiles, así como al suministro energético mundial.

Omán ha expresado su solidaridad con estos países en las "medidas legítimas" que adopten para preservar su seguridad y estabilidad, según añade la agencia del país, que lideró las vías diplomáticas entre Irán y Estados Unidos semanas antes de la ofensiva sorpresa conjunta de Washington y Tel Aviv del 28 de febrero contra la República Islámica.

CONDENA "PROFUNDA" DE LA "PELIGROSA ESCALADA" DE ISRAEL

Omán señaló el miércoles su "condena profunda" de la "peligrosa escalada" que a su juicio representan los bombardeos contra el campo gasístico de Pars South. El sultanato tachó el ataque de "violación de las leyes y normas internacionales" y advirtió de la "amenaza directa" que esta acción tenía para la seguridad regional y el suministro energético.

En este caso, llamó al cese de las hostilidades y pidió "contener las repercusiones derivadas de ellas".