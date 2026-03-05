Omán trabaja con gobiernos y aerolíneas para evacuar a extranjeros en el Golfo "sin importar el pasaporte"

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han señalado este jueves que trabajan con gobiernos y aerolíneas internacionales para evacuar a extranjeros en el golfo Pérsico, "sin importar el pasaporte".

"Para todos los que esperan volar de regreso desde el Golfo, el Gobierno de Omán está trabajando con sus gobiernos y con las aerolíneas internacionales para organizar vuelos que los lleven a casa", ha asegurado el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, en un mensaje en redes sociales.

En el mismo insiste en el derecho a "la seguridad y protección", por lo que ha insistido en que las labores de evacuación se extienden a todas las nacionalidades.

"Nos referimos a 'todos', sin importar el pasaporte que tengan. Los ciudadanos de todos los países tienen el 'derecho humano a la seguridad y protección'. Las personas importan", ha afirmado.

Al Busaidi, que actuó precisamente como mediador entre Estados Unidos e Irán en los contactos indirectos mantenidos primero en Mascate y posteriormente en Ginebra, concluye su mensaje con una petición para "detener la guerra ahora".